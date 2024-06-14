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Во Львове создаются детские "языковые патрули"

Во львовских школах из детей создаются так называемые языковые патрули. Их задача - следить за тем, чтобы дети, прибывшие с востока, не пользовались прилюдно русским языком. Подобную инициативу львовские чиновники системы образования предлагают распространить на всю страну.

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