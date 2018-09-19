Во Львове запретили публичное использование "русскоязычного культурного продукта"

Решение приняли депутаты областного совета. Парламентарии планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. Так, отныне в регионе наложен мораторий на проигрывание песен на русском языке, показ русскоязычных фильмов и продажу русских книг. Местные СМИ сообщают, что в населенном пункте будет создана специальная рабочая группа, которая будет проводить разъяснительную работу с населением. Органам местного самоуправления также рекомендовано ограничить употребление русского языка.