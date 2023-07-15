Во Львовской области демонтировали памятник советскому воину

Киевский режим не оставляет попыток уничтожить правду. Во Львовской области снесли очередной памятник советской эпохи. На этот раз под демонтаж попал советский "Воин" в городе Винники. По сообщениям мэра Львова, скульптуру перенесут в Мемориальный музей тоталитарных режимов.