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Во Львовской области демонтировали памятник советскому воину

Киевский режим не оставляет попыток уничтожить правду. Во Львовской области снесли очередной памятник советской эпохи. На этот раз под демонтаж попал советский "Воин" в городе Винники. По сообщениям мэра Львова, скульптуру перенесут в Мемориальный музей тоталитарных режимов.

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