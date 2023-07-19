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Во Львовской области демонтировали сразу 4 памятника советским солдатам
Киевский режим не оставляет попыток уничтожить правду. Во Львовской областивсего за сутки демонтировали сразу 4 памятника советским солдатам. Скульптуры снесли в населенных пунктах Буянов, Липовец, Лопушанка и Поморяны.
Напомним, несколько дней назад в городе Винники Львовской области был демонтирован памятник советскому солдату.
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