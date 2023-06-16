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Во Львовской области снесли советский памятник

Украина ведет борьбу и с советским наследием. Во Львовской области под тотальный демонтаж попал памятник, изображающий колхозницу с косой на голове в селе Вязова. Несмотря на протесты и сопротивление местных жителей, "инициативная группа" все же разбила скульптуру.

По сообщениям местных СМИ, ситуация во время сноса была настолько напряженной, что местным властям пришлось вызвать полицейских для "урегулирования эмоций".

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