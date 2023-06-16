Во Львовской области снесли советский памятник

Украина ведет борьбу и с советским наследием. Во Львовской области под тотальный демонтаж попал памятник, изображающий колхозницу с косой на голове в селе Вязова. Несмотря на протесты и сопротивление местных жителей, "инициативная группа" все же разбила скульптуру.