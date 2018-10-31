Во многих странах мира отмечают Хеллоуин

Как готовятся к нему жители Нью-Йорка, расскажет наш собственный корреспондент в США Михаил Комадовский. Нью-йоркская художница Елена Тылькина, кажется, сумела не только покорить Америку, но и взять верх над нечистой силой. Своими белорусскими глазами девушка праздник Хеллоуин видит по-своему, по-белорусски.

Черти, демоны и мертвецы могут быть красивыми. Эта выставка - тому подтверждение. Здесь нечистую силу, как и принято на Хеллоуин, высмеивают. Эстетически. Чтобы в повседневной жизни не мешала. Казалось бы, где этот заокеанский праздник, а где Беларусь! А вот уверена: что для американца Хеллоуин, то для белоруса - Иван Купала. Цель одна, а интерпретации разные.

Вдохновение для своих работ черпает как раз в Хеллоуин. Атмосфера праздника заряжает художницу на целый год. Но вот без чего белоруска не представляет День всех святых?

Больше костюмов в Нью-Йорке сможем увидеть уже 31 октября. Тогда и соберутся все демоны и ведьмы на большой парад. Тот самый случай, когда хочется сказать: "Страшно красиво".

За настоящими хеллоуинскими тыквами американцы едут далеко не в супермаркеты, а на специальные фермы! Здесь символ Дня всех святых на любой кошелек и на любой вкус!

Игорь и Таня за своей тыквой ехали несколько часов на окраину штата Нью-Йорк. Ехали не только закупиться, но и получить порцию праздничного настроения. В конце октября американские фермеры устраивают настоящий праздник урожая: здесь и трактор, на котором так охотно катаются городские дети, и целое поле для селфи, и маленький контактный зоопарк, и тонны горячего яблочного сидра. Но ребята не расслабляются - впереди кропотливая подготовка к празднику.

Художница Елена Тылькина себе тыкву уже купила, картины нарисовала, даже присмотрела костюм. Дело за малым - праздничный настрой!

Давать волю чувствам можно и нужно не только в Хеллоуин! Ведь улыбка и радость - это лучшее оружие от потусторонних сил!