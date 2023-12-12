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Во сколько Евросоюзу обойдется вступление Украины в сообщество
В Европе прогнозируют будущее Евросоюза уже с Украиной. Если она вступит в Евросоюз, это обойдется сообществу в 190 миллиардов долларов. То есть на долю Киева придется порядка 17 процентов общего бюджета ЕС. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на результаты исследования Института германской экономики в Кельне.Эксперты предупреждают: сумма настолько велика, что ЕС должен быть готов реформировать себя, вплоть до увеличения бюджета.
Сейчас в Киеве ждут решения о начале официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Оно может быть перенесено на март, если Венгрия не даст своего согласия во время саммита в Брюсселе, который пройдет в ближайшие дни. Позицию Будапешта, впрочем, поддержала Словакия, а теперь и Австрия. Как заявил канцлер страны, Украинане должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами.
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