Во сколько обошелся саммит НАТО Литве?

Власти Вильнюса подсчитали, во сколько им обошелся двухдневный саммит НАТО. В администрации города заявили, что потратили 10 млн евро. Основная часть средств ушла на срочное облагораживание улиц.

Весь же бюджет саммита составил 17 млн. Входят ли в эту сумму, выделенную из госбюджета, затраты на приведение в порядок инфраструктуры Вильнюса или это были деньги из городского бюджета, мэр не уточнил.