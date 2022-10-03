Во сколько обойдется Литве снос советского памятника

У правительства Литвы другие приоритеты. Пока жители думают, как оплачивать счета за коммунальные услуги, власти тратят деньги на снос исторического наследия, в частности, на демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище, в столице прибалтийской республики. Вильнюсское самоуправление, наконец, выбрало подрядчика на снос мемориала - он предложил помочь избавиться от памятника за 48 тысяч евро. Решение убрать напоминание о победе советских воинов во Второй мировой войне было принято в Вильнюсе 8 июня.