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Во сколько обойдется Литве снос советского памятника
У правительства Литвы другие приоритеты. Пока жители думают, как оплачивать счета за коммунальные услуги, власти тратят деньги на снос исторического наследия, в частности, на демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище, в столице прибалтийской республики. Вильнюсское самоуправление, наконец, выбрало подрядчика на снос мемориала - он предложил помочь избавиться от памятника за 48 тысяч евро. Решение убрать напоминание о победе советских воинов во Второй мировой войне было принято в Вильнюсе 8 июня.
Фото:life.ru
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