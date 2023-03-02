Во Вьетнаме избрали нового президента

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама. Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало 2 марта члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателяНацсобрания Выонг Динь Хюэ.

Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей КПВи народу Вьетнама. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов голосования.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам, и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил избранный президент.

Во Ван Тхыонгродился 13 декабря 1970 года в южной провинции Виньлонг. В 1992 году окончил факультет философии по специальности "марксистско-ленинская философия" университета южного города Хошимина, а в 1999 году получил степень магистра философии университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете Хошимина. В разные годы он занимал руководящие должности в Союзе коммунистической молодежи Вьетнама, в парторганизациях на местах, а в июне 2007 года был избран депутатом Национального собрания.