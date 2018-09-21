Во Вьетнаме скончался президент страны Чан Дай Куанг

Печальная новость пришла из Вьетнама. Скончался президент страны Чан Дай Куанг. Политик умер в возрасте 61 года в центральном военном госпитале Ханоя. Сообщается, что в больницу глава попал в критическом состоянии из-за тяжелого заболевания сердца. Несмотря на все усилия местных и зарубежных медиков, спасти его не удалось. Напомним, Чан Дай Куанг возглавлял Вьетнам с 2016 года и являлся 10-м президентом страны. Где будет похоронен лидер и когда состоится церемония прощания, пока не сообщается.