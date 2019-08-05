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Во Вьетнаме во время тропического шторма погибли пять человек

Во Вьетнаме во время тропического шторма погибли пять человек, 14 пропали без вести. Наводнения и оползни разрушили около 250 домов. Синоптики прогнозируют штормовую погоду как минимум на ближайшие три дня.

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