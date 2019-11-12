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Во Вьетнаме впервые почти за 30 лет сфотографировали существо из семейства оленьковых размером с кролика

Во Вьетнаме впервые почти за 30 лет сфотографировали существо из семейства оленьковых размером с кролика

Это событие восхитило защитников природы, которые опасались, что серебристый шевротейн (Tragulus vericolor) - вьетнамский мышиный олень - вымер. Он входит в список 25 самых разыскиваемых утраченных видов, составленный GWC. По данным организации, это одно из самых маленьких в мире копытных млекопитающих. Животное внешне напоминает маленького оленя, однако не имеет рогов и обладает двумя крупными клыками. Весит взрослая особь в среднем меньше 4,5 кг. Впервые этот вид описан учеными в 1910 году, когда в районе вьетнамского Нячанга обнаружили четырех серебристых шевротейнов.

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