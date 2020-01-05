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Во Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед

Любители зимней рыбалки нарушили запрет о выезде на лед на машинах. Жертв нет, рыбакам помогают спасатели.Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

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