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Во Владивостоке загорелся склад на площади около 1100 квадратных метров

Во Владивостоке загорелся склад на площади около 1100 квадратных метров

Склад горит во Владивостоке, площадь распространения огня достигла примерно 1100 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в 20:30 по местному времени (13:30 мск) на улице Карьерной.

"На момент прибытия пожарных стены и кровля склада были охвачены пламенем. На данный момент площадь пожара составляет около 1100 квадратных метров, произошло обрушение кровли", — говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлекли 42 человека личного состава при 12 единицах пожарной техники.

Позднее специалисты локализовали возгорание на площади около двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Фото ТАСС

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