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Во Владивостоке загорелся склад на площади около 1100 квадратных метров
Склад горит во Владивостоке, площадь распространения огня достигла примерно 1100 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в 20:30 по местному времени (13:30 мск) на улице Карьерной.
"На момент прибытия пожарных стены и кровля склада были охвачены пламенем. На данный момент площадь пожара составляет около 1100 квадратных метров, произошло обрушение кровли", — говорится в сообщении ведомства.
К тушению пожара привлекли 42 человека личного состава при 12 единицах пожарной техники.
Позднее специалисты локализовали возгорание на площади около двух тысяч квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Фото ТАСС
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