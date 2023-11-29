Во власти непогоды: в Вашингтоне рухнула главная рождественская елка, российско-грузинская граница перекрыта уже практически неделю

Не только Беларусь сейчас во власти непогоды. Не радует климат и жителей других стран.

Крым

В Крыму, например, новый шторм. Без света остались более 40 тыс. человек. Но природа решила, что и этого мало, добавился ливень и сильный ветер. Тем временем на полуострове продолжают ликвидировать последствия предыдущего удара стихии. Ущерб от шторма уже оценивается как минимум в 1,3 млрд российских рублей.

Российско-грузинская граница

Из-за непогоды продолжается коллапс на единственном сухопутном маршруте из России в Грузию. Он перекрыт уже практически неделю. На пропускном пункте "Верхний Ларс" скопилось более 3 тыс. автомобилей. Образовались гигантские пробки. 28 ноября днем разрешили проезд легковушкам, а очередь из большегрузов продолжает расти.

США

Под ударом стихии оказалась и северная часть США - Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвания. Во многих городах закрыты школы и детские сады. Жителей призывают оставаться дома. Движение на трассах парализовано, на дорогах масштабные аварии.

Непогода обрушилась и на Вашингтон. Пострадала главная праздничная ель страны. Она не выдержала порывов ветра и оказалась на земле. Поднять дерево удалось лишь спустя 5 часов.

Некоторые американские чиновники сочли это событие символичным. Глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан назвал инцидент "прекрасным подведением итогов президентства Байдена".

Германия

А вот немцев в случае снежной и холодной погоды ждет крайне тяжелое время. Экономика страны продолжает стремительное падение, а вместе с ней и уровень жизни.