Во время акции протеста в Тбилиси полиция задержала более 60 человек

В Тбилиси правоохранители задержали 63 человека во время акции протеста у парламента Грузии, сообщает БЕЛТА.

Протестующих задержали на проспекте Руставели за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Участники акции пытались заблокировать выходы из здания парламента, где 30 апреля проходило пленарное заседание, бросали в полицейских различные предметы, мешали автодвижению на набережной - за пределами территории, где проходил протест.

Во время разгона акции, по словам Александра Дарахвелидзе, пострадали шесть полицейских.

Митинг протеста у здания парламента был вызван недовольством рассмотрения законопроекта об иноагентах. Такие акции протеста проходят в столице Грузии с 15 апреля.