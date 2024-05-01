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Во время акции протеста в Тбилиси полиция задержала более 60 человек
В Тбилиси правоохранители задержали 63 человека во время акции протеста у парламента Грузии, сообщает БЕЛТА.
Протестующих задержали на проспекте Руставели за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Участники акции пытались заблокировать выходы из здания парламента, где 30 апреля проходило пленарное заседание, бросали в полицейских различные предметы, мешали автодвижению на набережной - за пределами территории, где проходил протест.
Во время разгона акции, по словам Александра Дарахвелидзе, пострадали шесть полицейских.
Митинг протеста у здания парламента был вызван недовольством рассмотрения законопроекта об иноагентах. Такие акции протеста проходят в столице Грузии с 15 апреля.
Фото: БЕЛТА
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