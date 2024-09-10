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Во время атаки украинских беспилотников на Подмосковье погибла женщина

Авианалет на подмосковное Раменское совершен минувшей ночью. Два беспилотника угодили в жилые дома, что вызвало сильный пожар. Вспыхнули несколько квартир на 11-12 этажах.

Погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали. Всего минувшей ночью в окрестностях Москвы удалось сбить 14 беспилотников. Обломки упали в окрестностях столичных аэропортов. Из-за возникших рисков здесь наблюдаются задержки ряда рейсов.

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