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Во время беспорядков в Узбекистане задержаны иностранные граждане

С чего начинался сначала криминальный, а затем и экстремистский путь беглой тусовки, белорусы помнят прекрасно - это 2020 год. Затем был Казахстан, после заштормило и Узбекистан. Очередная попытка дестабилизации на постсоветском пространстве была незамедлительно пресечена. И вот появляются новые пикантные подробности, которые указывают на отксерокопированную методичку. Во время протестов в Каракалпакстане задержаны иностранные граждане, сообщает Нацгвардия Узбекистана.

Напомним, что по уже обыгранному в других странах сценарию протестующие пытались захватить здания местных органов власти. В результате погибли 18 человек, еще 243 пострадали. Беспорядки правоохранителям удалось оперативно пресечь на корню. Продолжается поиск зачинщиков бунта. В начале июля столицу Каракалпакстана охватили протесты из-за намерений убрать из Конституции Узбекистана пункт о суверенитете региона.

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