Во время беспорядков в Узбекистане задержаны иностранные граждане

С чего начинался сначала криминальный, а затем и экстремистский путь беглой тусовки, белорусы помнят прекрасно - это 2020 год. Затем был Казахстан, после заштормило и Узбекистан. Очередная попытка дестабилизации на постсоветском пространстве была незамедлительно пресечена. И вот появляются новые пикантные подробности, которые указывают на отксерокопированную методичку. Во время протестов в Каракалпакстане задержаны иностранные граждане, сообщает Нацгвардия Узбекистана.