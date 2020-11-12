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Во время Марша независимости в Варшаве полиция применила оружие

Ранен фотокорреспондент Томаш Гутрег. Он работает в одной из местных газет. Сейчас он в больнице. Досталось и журналисту Newsweek и сопровождавшему его фотографу - их избили. В начале видео полицейский бросает в прессу шумовую гранату. Пресс-секретарь управления полиции Сильвестр Марчак подтвердил, что во время беспорядков использовалось оружие.


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Официальный "Твиттер" варшавских правоохранителей уведомил граждан, что действия полицейских "полностью оправданы", а применяемые средства "адекватны сложившейся ситуации". С хулиганами не договариваются, сказано в посте. Неважно, где они находятся и какие взгляды проповедуют. Мы всегда будем действовать решительно, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность других людей.

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