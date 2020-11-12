Во время Марша независимости в Варшаве полиция применила оружие

Ранен фотокорреспондент Томаш Гутрег. Он работает в одной из местных газет. Сейчас он в больнице. Досталось и журналисту Newsweek и сопровождавшему его фотографу - их избили. В начале видео полицейский бросает в прессу шумовую гранату. Пресс-секретарь управления полиции Сильвестр Марчак подтвердил, что во время беспорядков использовалось оружие.

