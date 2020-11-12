Во время Марша независимости в Варшаве задержаны более 300 участников, несколько человек получили ранения. Среди пострадавших - фотокорреспондент Томаш Гутрег - он работает в одной из местных газет. Сейчас он в больнице. Как раз на этих кадрах ведется стрельба. Досталось и журналисту Newsweek, и сопровождавшему его фотографу - их избили. В начале видео полицейский бросает в прессу шумовую гранату. Пресс-секретарь управления полиции Сильвестр Марчак подтвердил, что во время беспорядков использовалось оружие. Официальный "Твиттер" варшавских правоохранителей уведомил граждан, что действия полицейских "полностью оправданы", а применяемые средства "адекватны сложившейся ситуации". С хулиганами - не договариваются, сказано в посте. Неважно, где они находятся и какие взгляды проповедуют. Мы всегда будем действовать решительно, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность других людей. Напомним, празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками. В центре Варшавы собрались десятки тысяч противников политики действующего правительства с флагами, файерами и петардами. Полиция активно использовала слезоточивый газ и резиновые пули.