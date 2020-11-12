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Во время Марша независимости в Варшаве задержаны более 300 участников

Во время Марша независимости в Варшаве задержаны более 300 участников, несколько человек получили ранения. Среди пострадавших - фотокорреспондент Томаш Гутрег - он работает в одной из местных газет. Сейчас он в больнице. Как раз на этих кадрах ведется стрельба. Досталось и журналисту Newsweek, и сопровождавшему его фотографу - их избили. В начале видео полицейский бросает в прессу шумовую гранату. Пресс-секретарь управления полиции Сильвестр Марчак подтвердил, что во время беспорядков использовалось оружие. Официальный "Твиттер" варшавских правоохранителей уведомил граждан, что действия полицейских "полностью оправданы", а применяемые средства "адекватны сложившейся ситуации". С хулиганами - не договариваются, сказано в посте. Неважно, где они находятся и какие взгляды проповедуют. Мы всегда будем действовать решительно, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность других людей. Напомним, празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками. В центре Варшавы собрались десятки тысяч противников политики действующего правительства с флагами, файерами и петардами. Полиция активно использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

Участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы. К ним присоединились и владельцы машин, которые устроили автопробег. Организовали его таксисты, недовольные антиковидными запретами. Среди участников - ультраправые националисты, несогласные с политикой властей.

Спусковым крючком взрыва народного негодования в Польше, напомним, стал закон о запрете абортов. Но даже дальнейшие обещания правительства ослабить запрет - эффекта не дали. Люди возмущены и тем, как власти не справляются с пандемией, и колоссальными убытками от карантина.

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