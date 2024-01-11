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Во время массовых беспорядков в Эквадоре из тюрем сбежали лидеры крупнейших преступных группировок страны
Силы армии и полиции продолжают наводить порядок в Эквадоре, охваченномбунтами бандитских группировок.
Президент накануне выступил с заявлением, объявив, что страна находится в состоянии войны с наркогруппировками. Даниэль Нобоа рассказал, что правительству противостоит преступная армия, в которой состоят не менее 20 тыс. человек, и пообещал защитить государство от краха. Армии дано право открывать огонь на поражение при наличии даже самых ничтожных оснований.
Этот конфликт получил статус немеждународного вооруженного конфликта. Это является основанием для вооруженных сил в дальнейшем применять летальное оружие. Таким образом налицо изменение правил ведения боевых действий: противостоящие нам группы получили статус террористов, и против них мы вправе применять летальное оружие!
После ожесточенной вспышки насилия сейчас в Эквадоре воцарилось некоторое затишье. В крупных городах закрыты все предприятия и магазины. Власти сконцентрировали в городах крупные армейские контингенты. Накануне во время массовых беспорядков из тюрем сбежали лидеры крупнейших преступных группировок Эквадора. 140 охранников оказались в заложниках у заключенных. Арестанты устраивали показательные казни. Было захвачено местное телевидение и университет. 14 человек погибли.
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