Во время массовых беспорядков в Эквадоре из тюрем сбежали лидеры крупнейших преступных группировок страны

Президент накануне выступил с заявлением, объявив, что страна находится в состоянии войны с наркогруппировками. Даниэль Нобоа рассказал, что правительству противостоит преступная армия, в которой состоят не менее 20 тыс. человек, и пообещал защитить государство от краха. Армии дано право открывать огонь на поражение при наличии даже самых ничтожных оснований.