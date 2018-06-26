Между тем стало известно, что во время матча Египет - Саудовская Аравия умер бывший тренер египетского клуба "Замалек" Абдрахим Мухаммед Негма. Он комментировал игру своей национальной сборной для одного из местных телеканалов. В какой-то момент у него случился сердечный приступ. Матч между сборными прошел накануне в Волгограде и завершился победой саудитов - 2:1.