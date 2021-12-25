Во время общения в прямом эфире Байдена с детьми военных акция была испорчена звонком одного из родителей

Очередной неприятный конфуз президента США. Джо Байден решил в прямом эфире пообщаться с детьми военных, обсудить их пожелания на Рождество. Милая акция оказалась испорчена звонком одного из родителей. Перехватив разговор, он бросил главе Белого дома фразу "Вперед, Брандон", что является отсылкой к известному в интернете оскорблению Сонного Джо.

На завуалированное оскорбление-мем в адрес Байдена президент ответил, что он согласен. Непонятно, понял ли вообще Сонный Джо, что произошло. Это не первый рождественский звонок американского президента, который закончился "катастрофой". В 2018 году президент Дональд Трамп намекнул позвонившей девочке, что ей пора перестать ждать Санта-Клауса.