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Во время общения в прямом эфире Байдена с детьми военных акция была испорчена звонком одного из родителей
Очередной неприятный конфуз президента США. Джо Байден решил в прямом эфире пообщаться с детьми военных, обсудить их пожелания на Рождество. Милая акция оказалась испорчена звонком одного из родителей. Перехватив разговор, он бросил главе Белого дома фразу "Вперед, Брандон", что является отсылкой к известному в интернете оскорблению Сонного Джо.
На завуалированное оскорбление-мем в адрес Байдена президент ответил, что он согласен. Непонятно, понял ли вообще Сонный Джо, что произошло. Это не первый рождественский звонок американского президента, который закончился "катастрофой". В 2018 году президент Дональд Трамп намекнул позвонившей девочке, что ей пора перестать ждать Санта-Клауса.
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