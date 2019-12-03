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Во время поединка Американской хоккейной лиги после одной из шайб на лед посыпались плюшевые мишки

В поединке Американской хоккейной лиги "Херши Беарс" принимали "Хартфорд Вулф Пэк". После одной из шайб на лед буквально посыпались плюшевые мишки. Цель - поддержать нуждающихся, игрушки хоккеисты относят в детские дома. В этом матче собрали 45 с половиной тысяч медвежат.

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