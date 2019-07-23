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Во время пожара в США один из потерпевших открыл в себе суперспособности

В Филадельфии мужчине пришлось спускаться вниз по решеткам балконов, как знаменитый Человек-паук. И находился он на 19-м этаже! Все завершилось благополучно. Спастись от пожара удалось без жертв.

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