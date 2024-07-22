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Во время протестов в Бангладеш погибли не менее 115 человек
Во время протестов в Бангладеш погибли по меньшей мере 115 человек, более 1 тыс. были ранены. Среди пострадавших - около сотни полицейских и три десятка журналистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Апелляционная палата Верховного суда Бангладеш 21 июля резко сократила систему квот на бюджетные должности, что стало частичной победой студенческих протестов после нескольких дней общенациональных беспорядков и смертоносных столкновений между полицией и демонстрантами. Пока неясно, устроит ли подобное решение протестующих, отмечается в материале.
На фоне высокого уровня безработицы молодежь требовала отменить квоты, закрепляющие до 30% государственных рабочих мест за родственниками ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш. В 2018 году после массовых студенческих волнений власти Бангладеш приостановили действие квоты, но в июне 2024 года суд восстановил ее, что вызвало новый виток протестов.
С 19 июля в стране действует комендантский час. Кроме того, отключен интернет.
Фото: AFP
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