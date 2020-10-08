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Во время протестов в Кыргызстане пострадали более тысячи человек

Более тысячи человек пострадали в ходе в ходе массовых беспорядков столице Кыргызстана. К этой минуте такие данные приводит Минздрав страны. Бизнес-сообщество выступило с экстренным заявлением, чтобы избежать полного коллапса, предприниматели требуют возобновить работу банков и госорганов.

В Кыргызстане по-прежнему напряженная атмосфера. Захват власти привел к хаосу. За один день в стране сменилось несколько генпрокуроров. Один за другим образовалось два координационных совета оппозиции. Места чиновников, которые были вынуждены оставить пост из-за угроз расправы, занимают вчерашние заключенные. К Дому правительства в Бишкеке снова пришли протестующие. На центральной площади в городе Ош установили юрты. По предварительной информации, сегодня здесь планируется очередной митинг.

В соцсетях то и дело появляются сообщения об агрессивно настроенных толпах на улицах городов. Добровольцы объединились в специальные группы национальной дружины, чтобы попытаться сохранить порядок на улицах.

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