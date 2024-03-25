Во время раллийной гонки в Венгрии автомобиль участника влетел в толпу зрителей, погибли 4 человека

Во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес, проходящей в Венгрии, автомобиль участника сошел с трассы и влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает телеканал RTL, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

По информации источника, инцидент произошел на трассе на северо-западе Венгрии между городами Байон и Лабатлан. Известно, что гонщик за рулем автомобиля Skoda Fabia не смог выйти из заноса и на полной скорости совершил наезд на зрителей. В результате погибли 4 человека.

На место происшествия незамедлительно прибыли 8 машин скорой помощи и 4 вертолета спасателей, однако жизни пострадавших спасти не удалось. Сообщается также, что пострадали еще 8 зрителей, включая одного несовершеннолетнего. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.