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Во время раллийной гонки в Венгрии автомобиль участника влетел в толпу зрителей, погибли 4 человека
Во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес, проходящей в Венгрии, автомобиль участника сошел с трассы и влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает телеканал RTL, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
По информации источника, инцидент произошел на трассе на северо-западе Венгрии между городами Байон и Лабатлан. Известно, что гонщик за рулем автомобиля Skoda Fabia не смог выйти из заноса и на полной скорости совершил наезд на зрителей. В результате погибли 4 человека.
На место происшествия незамедлительно прибыли 8 машин скорой помощи и 4 вертолета спасателей, однако жизни пострадавших спасти не удалось. Сообщается также, что пострадали еще 8 зрителей, включая одного несовершеннолетнего. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Фото: AFP
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