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Во время саммита НАТО в Мадриде проходят протесты против глобальной милитаризации
Саммит НАТО в Мадриде, несмотря на жесткий режим безопасности, перекрытые улицы и блокированные кварталы, продолжается под акции протестов. Их цель - донести до лидеров десятков самых влиятельных стран мира недовольство глобальной милитаризацией и скатыванием планеты в третью мировую.
Подступы к мадридской военной академии, где проходит саммит НАТО, охраняются сотнями полицейских: въезд общественного и частного транспорта, а также проход для посторонних перекрыты. Тем не менее, эпизодические протесты вспыхивают то тут, то там. Часть активистов требует справедливости в деле о гибели десятков мигрантов (около полусотни молодых людей, пытавшихся на днях проникнуть из Марокко в Испанию, расстреляли чуть ли не в упор). Эту историю явно пытаются спустить на тормозах, свалив вину на стрелочников. Но большая часть пикетчиков требует от НАТО снизить градус военной истерии и не подбрасывать дров в костер эскалации.
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В испанской Хетафе прошел многотысячный митинг: местных жителей возмущает снижение доступности медицинской помощи. Городские власти сократили количество бригад скорой помощи, и теперь дожидаться приезда специализированной масштабы приходится гораздо дольше.
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