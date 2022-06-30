Во время саммита НАТО в Мадриде проходят протесты против глобальной милитаризации

Подступы к мадридской военной академии, где проходит саммит НАТО, охраняются сотнями полицейских: въезд общественного и частного транспорта, а также проход для посторонних перекрыты. Тем не менее, эпизодические протесты вспыхивают то тут, то там. Часть активистов требует справедливости в деле о гибели десятков мигрантов (около полусотни молодых людей, пытавшихся на днях проникнуть из Марокко в Испанию, расстреляли чуть ли не в упор). Эту историю явно пытаются спустить на тормозах, свалив вину на стрелочников. Но большая часть пикетчиков требует от НАТО снизить градус военной истерии и не подбрасывать дров в костер эскалации.