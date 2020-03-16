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Во время шторма в Индии погибли 28 человек

Шторм с ливнем, грозой и градом. Непогода на северо-западе Индии унесла жизни 28 человек. Есть пострадавшие. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам. Под ударом оказались пшеница, кукуруза, горчица, манго и горох. Метеостанция в Дели зафиксировала 102 миллиметра осадков. Это самый высокий мартовский показатель за всю историю наблюдений.

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