Во время шторма в Индии погибли 28 человек

Шторм с ливнем, грозой и градом. Непогода на северо-западе Индии унесла жизни 28 человек. Есть пострадавшие. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам. Под ударом оказались пшеница, кукуруза, горчица, манго и горох. Метеостанция в Дели зафиксировала 102 миллиметра осадков. Это самый высокий мартовский показатель за всю историю наблюдений.