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Во Вроцлаве цены на продукты и коммунальные услуги выросли на 100 %
Невероятная политическая щедрость или верх цинизма. Польша готова принять беженцев. Правда, речь идет исключительно об украинцах. По сообщениям главы внешнеполитического ведомства, Польша примет граждан, которые попросят убежища в случае начала военного конфликта в Украине. Сейчас в стране уже находятся более миллиона проживающих и работающих украинцев. Какая соседская лояльность. Совсем недавно разоренных западной военной операцией иракцев, сирийцев и афганцев тоже зазывали в гостеприимный и благополучный Евросоюз. Поляки к своей границе замерзающих женщин и детей не подпустили. А теперь добро пожаловать, украинцы?
В самой Польше инфляция привела к тому, что все больше людей нуждаются в помощи. Во Вроцлаве цены на продукты питания и коммунальные услуги выросли на 100 %. Людей тревожит банальный вопрос: как прокормить детей и оплатить кредиты и коммуналку? Бедность бьет в первую очередь по пенсионерам, одиноким матерям, молодым семьям и по людям со средним достатком. Очевидно, что для польского правительства будни своих незащищенных граждан - это одно, а показушные имперские амбиции - уже совсем другое. А может им просто не хватает рабочей силы?
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