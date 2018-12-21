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Во всех аэропортах Германии ввели усиленные меры безопасности
Во всех 14 аэропортах Германии ввели усиленные меры безопасности. Причиной стала оперативная информация из Марокко. Спецслужбы этой страны перехватили переговоры радикалов, которые планировали атаку на рождественские праздники в одной из воздушных гаваней на границе ФРГ и Франции. Инцидент произошел в Штутгарте. Несколько человек без багажа стояли у рамок металлоискателя. Что они делали в аэропорту - неизвестно. Однако, как выяснилось, один из них находится в списке радикальных исламистов. Вероятных преступников сейчас разыскивают.
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