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Во всех американских штатах прошли демонстрации против миграционной политики Трампа

Во всех 50 американских штатах прошли демонстрации против миграционной политики Трампа. Протестующие требуют не допускать разъединения семей иммигрантов, освобождения задержанных и прекращения в отношении их следствия из-за незаконного пересечения границы. Участники акций также требуют отказа от так называемой политики нулевой терпимости.

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