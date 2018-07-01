Во всех американских штатах прошли демонстрации против миграционной политики Трампа

Во всех 50 американских штатах прошли демонстрации против миграционной политики Трампа. Протестующие требуют не допускать разъединения семей иммигрантов, освобождения задержанных и прекращения в отношении их следствия из-за незаконного пересечения границы. Участники акций также требуют отказа от так называемой политики нулевой терпимости.