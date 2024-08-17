Во всем Ливане пропал свет

На всей территории Ливана полностью прекратилась подача электроэнергии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ливанскую энергокомпанию Électricité du Liban. Ранее бывший советник министра энергетики и водных ресурсов при правительстве Хассана Диаба Ража Аль-Али рассказал, что электростанции в Ливане могут быть полностью остановлены в ближайшие дни в связи с отсутствием запасов топлива в стране, на этом фоне угрозы Израиля погрузить страну во тьму малоэффективны. "Компания Électricité du Liban сообщает 17 августа, что последняя производственная группа завода Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана", - говорится в заявлении компании.

Проблема энергоснабжения в Ливане остается нерешенной с окончания гражданской войны (с начала 1990-х годов). До начала экономического кризиса в октябре 2019 года в разных городах и регионах государственное электричество поставлялось населению по 12-18 часов в сутки. После начала кризиса подача сократилась до двух-восьми часов в сутки. В периоды, когда у государства заканчивались резервы топлива и не было средств на новые поставки, страна оказывалась полностью обесточенной на протяжении нескольких недель подряд. В таких условиях альтернативным источником энергии стали дизельные электрогенераторы, владельцы которых долгие годы препятствуют на государственном уровне разрешению энергетического кризиса, лоббируя свой бизнес.