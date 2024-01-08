Во всей Германии фермеры перекроют дороги

8 января фермеры перекроют дороги по всей Германии в знак протеста против сокращения субсидий со стороны федерального правительства.

Участие подтвердили 300 аграриев. Крупные акции запланированы в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и других городах, в том числе в столице ФРГ - к Бранденбургским воротам в Берлине уже прибыли 48 тракторов. Кроме того, к забастовкам готовятся водители общественного транспорта и сотрудники железной дороги.