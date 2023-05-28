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Вода самого крупного в Венеции Гранд-канала окрасилась в ярко-зеленый цвет, а в Гааге задержаны экоактивисты
Вода самого крупного в Венеции Гранд-канала окрасилась в ярко-зеленый цвет. Почему, пока неизвестно... Не исключено, что причиной могли стать водоросли или кто-то вылил в воду краску. Есть вероятность, что это очередная выходка экоактивистов. Идет расследование.
А в Гааге защитники природы заблокировали одну из главных автотрасс города. Активисты требовали от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых. Полиция пыталась разогнать толпу из водомета. Задержаны полторы тысячи человек.
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