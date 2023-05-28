Вода самого крупного в Венеции Гранд-канала окрасилась в ярко-зеленый цвет, а в Гааге задержаны экоактивисты

Вода самого крупного в Венеции Гранд-канала окрасилась в ярко-зеленый цвет. Почему, пока неизвестно... Не исключено, что причиной могли стать водоросли или кто-то вылил в воду краску. Есть вероятность, что это очередная выходка экоактивистов. Идет расследование.