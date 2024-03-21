ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Водитель ехал на высокой скорости по серпантину, не рассчитал с поворотом и улетел с горы

Очередной занос от мастера лихой езды. На этот раз из зарубежья. Водитель ехал на высокой скорости по серпантину, не рассчитал с поворотом и улетел с горы. Что интересно: за этим опасными гонками спокойно наблюдали очевидцы. Видимо в стране, где это снято, такие покатушки являются нормой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все