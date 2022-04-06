ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Водителя, который врезался в забор посольства РФ, накануне осудили на 15 лет

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП возле посольства России в Бухаресте. Водителем, который сегодня врезался в ограждение дипломатической миссии, оказался президент ассоциации отцов, которого накануне осудили на 15 лет за сексуальное насилие над падчерицей. Автомобиль врезался в забор и загорелся. Водителя спасти не удалось.

Есть и еще один факт. В своем последнем посте погибший, которого подозревали в растлении нескольких несовершеннолетних, успел назваться "украинцем". Посол России в Румынии все произошедшее назвал "фактически терактом". Также отмечается, что дипмиссия неоднократно получала в свой адрес прямые угрозы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все