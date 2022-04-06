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Водителя, который врезался в забор посольства РФ, накануне осудили на 15 лет
Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП возле посольства России в Бухаресте. Водителем, который сегодня врезался в ограждение дипломатической миссии, оказался президент ассоциации отцов, которого накануне осудили на 15 лет за сексуальное насилие над падчерицей. Автомобиль врезался в забор и загорелся. Водителя спасти не удалось.
Есть и еще один факт. В своем последнем посте погибший, которого подозревали в растлении нескольких несовершеннолетних, успел назваться "украинцем". Посол России в Румынии все произошедшее назвал "фактически терактом". Также отмечается, что дипмиссия неоднократно получала в свой адрес прямые угрозы.
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