Водителя, который врезался в забор посольства РФ, накануне осудили на 15 лет

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП возле посольства России в Бухаресте. Водителем, который сегодня врезался в ограждение дипломатической миссии, оказался президент ассоциации отцов, которого накануне осудили на 15 лет за сексуальное насилие над падчерицей. Автомобиль врезался в забор и загорелся. Водителя спасти не удалось.