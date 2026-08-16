Водный кризис ударил по экономике ЕС

Нехватка воды в Европе привела к серьезным ограничениям в энергетике и транспорте. И там как никогда почувствовали зависимость от импорта ресурсов, включая российские.

В Румынии остановлены оба реактора Чернаводской АЭС. Примерно на 10 % мощности из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае работает АЭС "Пакш".

В Германии из-за обмеления Рейна стоимость перевозки топлива баржами из Роттердама в Карлсруэ выросла с 45 евро до 155 за тонну. Для Берлина прямые потери от дефицита воды составят 9 млрд евро.

По оценкам экспертов, аномальная жара и засуха обойдутся странам ЕС в 180 млрд евро. Это повлечет за собой падение ВВП как минимум на 1 %.