Водометы и слезоточивый газ: по Чили прокатилась волна протестов

Толпы демонстрантов собрались в Чили. Технические специалисты, работающие в медучреждениях, требовали от правительства такие же привилегии, которые есть у врачей и медсестер во время пандемии. Одна агрессивная группа начала нападать на правоохранителей. Для сохранения общественного порядка полиция применила слезоточивый газ и водометы.



Ряд протестующих медработников, контактирующих с зараженными, задержан. Тем временем число жертв коронавируса в мире достигло почти миллиона. В Чили сегодня более 454 тысяч случаев заражения.



