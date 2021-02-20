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Водопад на Желтой реке обещает весну
Пусть не календарная, а всего лишь климатическая, но весна. В Китае на Желтой реке ожил водопад. Последние несколько месяцев он выглядел, как горы замерзшей воды. А теперь красота вновь может радовать местных жителей и туристов. Тот факт, что водопад забурлил, считается приметой окончания зимы. После этого обычно до прихода весеннего тепла остается не больше недели.
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