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Водопад обрушился на улицу с небоскреба в Филадельфии
Свидетелями необычного зрелища стали накануне многие жители Филадельфии. Гигантский водный поток лился с верхних этажей небоскреба "Уан Либерти плэйс" прямо на улицу. По словам очевидцев, это продолжалось около 5 минут. Причины инцидента до сих пор неизвестны. В пожарной охране города пока не объяснили причину случившегося. Не отвечают на запросы и сотрудники департамента полиции Филадельфии.
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