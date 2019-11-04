Водопад обрушился на улицу с небоскреба в Филадельфии

Свидетелями необычного зрелища стали накануне многие жители Филадельфии. Гигантский водный поток лился с верхних этажей небоскреба "Уан Либерти плэйс" прямо на улицу. По словам очевидцев, это продолжалось около 5 минут. Причины инцидента до сих пор неизвестны. В пожарной охране города пока не объяснили причину случившегося. Не отвечают на запросы и сотрудники департамента полиции Филадельфии.