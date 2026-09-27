Военная база США в Великобритании заблокирована из-за угрозы мощного взрыва

Военную базу США в Великобритании экстренно заблокировали из-за угрозы мощного взрыва. Возле стратегической авиабазы Фэрфорд объявили режим чрезвычайного положения, а жителей соседних домов срочно эвакуируют.

Полиция уже задержала нескольких мужчин с подозрительными предметами. Армейские саперы приступили к разминированию брошенных на дорогах автомобилей.

Въезды на секретный объект перекрыли вооруженные патрули: десятки пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Американское командование объявило высший уровень тревоги, который вводят только при прямой опасности теракта.

Известно, что на этой базе дислоцированы ядерные бомбардировщики США. Ранее Пентагон использовал этот аэродром для нанесения ударов по Ближнему Востоку, что и сделало объект главной мишенью для радикалов.