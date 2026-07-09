"Военная логика вытесняет политическую" - Сергей Рачков о милитаризации Запада и расколе в НАТО

В условиях стремительно меняющегося мира и обострения глобальной конкуренции страны Запада все чаще прибегают к языку силы, а военная логика начинает доминировать над политической. На фоне беспрецедентной реформы НАТО, внутри Альянса нарастают противоречия: Вашингтон стремится переложить бремя расходов на Европу, растет влияние Турции, а архитектура евроатлантической безопасности дает трещину. К чему приведет эта милитаризация и есть ли шанс вернуться к дипломатическому диалогу? Об этом и не только рассказал депутат Палаты представителей Сергей Рачков в проекте "Блиц".

Военная логика против политической: почему Запад переходит к силовым решениям

В мире обостряется конкуренция за ресурсы и рынки сбыта. По словам Сергея Рачкова, страны Запада, и в первую очередь НАТО, постепенно утрачивают прежнее лидерство, что заставляет их искать новые инструменты влияния.

"Идет формирование многополярного мира. Как бы ни хотели страны Запада, но это уже свершившийся факт. Поэтому не хватает интеллектуальных возможностей - силовое решение начинает преобладать", - отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что внутри самого Альянса отсутствует единство. Разногласия между членами блока становятся все более заметными, что ослабляет позиции организации.

Обсуждая новую доктрину - НАТО 3.0, гость программы указал, что попытки модернизировать архитектуру безопасности на самом деле являются возвратом к истокам холодной войны.

"Прежняя структура безопасности формировалась и использовалась последние 35 лет. Сейчас НАТО и лидеры этой организации хотели бы в большей степени даже вернуться к НАТО 1.0, характерной для холодной войны. Речь идет об обострении конкуренции, о том, что необходимо успевать за меняющимся миром", - заявил Сергей Рачков.

Однако, по его мнению, любые такие концепции остаются лишь теоретическими построениями, призванными удержать гегемонию США. Главная задача Вашингтона - сохранить доминирование, но реальность, в которой формируется новый мировой порядок, не всегда соответствует этим планам.

Турецкий фактор: Анкара наращивает вес в Альянсе

Особое внимание в ходе беседы было уделено росту стратегического веса Турции. Снятие ограничений на поставку истребителей F-35 и возвращение Анкары в программу - яркие тому подтверждения.

"Действительно, за последние годы стратегический вес Анкары значительно вырос. Не случайно Соединенные Штаты в том числе несколько корректируют свою позицию в отношении Турции. Турция становится крупнейшим вкладчиком в НАТО", - отметил эксперт.

При этом он обратил внимание на умение турецкого руководства балансировать между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой. Президент Эрдоган выстраивает отношения с учетом национальных интересов, и для Трампа такой союзник будет непростым, но сильные личности, по мнению Сергея Рачкова, умеют договариваться, хотя соперничество в финансовых и экономических вопросах неизбежно.

США меняют роли: Европа отвечает за себя?

Одной из ключевых тем стало изменение американской стратегии. Соединенные Штаты, по словам эксперта, стремятся высвободить ресурсы для противодействия Китаю, перекладывая ответственность за европейскую безопасность на плечи самого Евросоюза.

"Штаты отводят Европе роль сдерживания России. Задача Трампа заключается в экономии собственных средств для того, чтобы поднять собственную экономику. Безопасность должна перейти в руки Евросоюза, если он способен ее обеспечить. Но Штаты будут продолжать поставлять вооружения", - пояснил Сергей Рачков.

Отвечая на вопрос о выгоде для Беларуси и России, он заметил, что внутренняя перестройка и "раздрай" в НАТО не могут не привлекать внимания. Когда среди партнеров нет согласия, это позволяет наблюдать за развитием событий без излишней тревоги, хотя хаос в международных отношениях всегда несет риски.

Игры вокруг Гренландии и украинский конфликт

Тему возможного перехода Гренландии под контроль США Сергей Рачков скорее информационным вбросом.

"Трамп ее постоянно вбрасывает для того, чтобы пощекотать нервы европейцам. Его интересуют стратегическая безопасность и ресурсы, но приобретение Гренландии - это бомба замедленного действия. Я думаю, он не пойдет на это из-за рисков", - заявил парламентарий.

Что касается украинского конфликта, то, несмотря на попытки Трампа представить себя миротворцем, тактика США остается двойственной. Гость программы обратил внимание, что поставки вооружений, разведывательные данные и лицензии на производство ракет для Киева говорят о том, что Штаты нацелены на продолжение давления на Россию.

"Если бы не было поставок вооружений и разведданных, то, думаю, стороны бы уже сумели договориться. И фактически эта договоренность была близка еще в ходе третьего раунда переговоров на белорусской земле", - напомнил эксперт.

В завершение беседы был сделан вывод, что возвращение к нормальному дипломатическому процессу сдерживается высокими ставками, которые ставят западные элиты. Формирование многополярной системы неизбежно, и многие государства поняли, что судьбу необходимо держать в своих руках. Впереди ожидают непростые времена, но именно сейчас, по мнению эксперта, важно начать переустройство архитектуры безопасности в Европе и Евразии.