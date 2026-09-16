Боевые действия США против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись Пентагону почти в 38 млрд долларов. В эту астрономическую сумму вошли расходы на замену потраченных боеприпасов, потерянной техники, топливо и увеличение летных часов.

Специалисты предупреждают: на восстановление запасов одних только дефицитных ракет-перехватчиков США потребуется не менее 5 лет. По оценкам профильных ведомств, сейчас один месяц конфликта при текущей интенсивности обходится Белому дому в 3 млрд долларов. Расходы будут только расти.

Пока Вашингтон сжигает миллиарды на ближневосточной арене, его европейские союзники вынуждены переплачивать колоссальные деньги за удорожание логистики и дефицит энергоресурсов.