﻿Военная истерия Запада дорого обходится украинцам

Ситуация вокруг Украины не сходит с полос мировых изданий. Западные СМИ продолжают истерить даже после грандиозного провала плана о нападении. Правительства определенных стран продолжают нагнетать и, соревнуясь в изобретательности, предоставляют все новые и новые разработки российского вторжения.

Обострение ситуации обсудили и на полях ООН. Международная организация призывает все стороны не делать односторонних шагов, которые могут привести к нарушению Минских соглашений. При этом полностью реализовывать "Минск-2" власти Украины не собираются и этого даже не скрывают.

Тем временем на линии соприкосновения ситуация сохраняется напряженная. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что зафиксировали со вчерашнего вечера 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Подробнее о ситуации на востоке Украины и в западной медиасреде - Андрей Семченко.

Обстрелянный детский сад на территории, подконтрольной Украине, - очередная жертва конфронтации. И ВСУ, и ДНР с ЛНР обвиняют друг друга в пальбе по учреждению.

Заявления о начале огня со стороны Украины появились рано утром. В течение дня взаимные обстрелы происходили в районе донецкого аэропорта, в 80 километрах от Луганска. ВСУ вели обстрел окраин Донецка из минометов. В Луганской области под обстрел попал лицей - там находились 30 учеников и 8 сотрудников. К счастью, обошлось без жертв. Часть детей спрятались в подвале, остальных забрали родители. А в селе Николаевка в Луганской области снаряды повредили газопровод.

Западная пропаганда войны

Запад продолжает гнуть свою линию. В Вашингтоне предпринимают самые нелепые попытки оправдаться за распространение фейков с датой и временем нападения России на Украину. Причем, по их логике, если вторжения не случилось, то это не означает, что американские разведданные были неверными. А, кроме того, всегда можно устроить одну-вторую провокацию, чтобы развязать бои.

Наша позиция заключается в том, что вторжение и нападение могут начаться в любой момент. Мы говорили об этом в течение некоторого времени. Мы не собираемся вдаваться в точные сроки, но факт остается фактом. Мы четко сообщили об этом нашим партнерам, нашим союзникам в Европе и за ее пределами, что у Российской Федерации сейчас есть все необходимое для нападения на Украину. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США

Госдепу и Пентагону не привыкать - подобные заявления уже звучали про ныне процветающие, по версии Вашингтона, Ирак и Афганистан. Но маховик информационной войны запущен.













О неизбежности полномасштабной войны, основываясь на разведданных западных спецслужб, говорят "Политико", "Бильд". Китай, знающий не понаслышке, что такое холодное противостояние с Вашингтоном, констатирует: США преднамеренно раздувают страхи по поводу якобы "неизбежной" войны в Украине.

По мере развития ситуации становится все более ясно, что предсказываемая США "апокалипсическая" война предназначена для манипулирования (общественным мнением). На самом деле, все страхи и озабоченности по поводу военного конфликта в Европе раздуваются Вашингтоном, который дирижирует кампанией по дезинформации. Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

И пока инфополе обращено на восток Украины, нардепы в Киеве времени не теряют. Сегодня они установили себе стопроцентные надбавки к окладу. Решение особенно актуально на фоне известий о подорожании борщевого набора, услуг, электричества, а также падения гривны. Конечно, обычные украинцы такой иронии не разделяют: вой и открытый конфликт слишком дорого обходятся рядовым гражданам.















Украине пора садиться за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Полеты самолетов в Украину теперь возобновятся. Западные дипломаты, вероятно, еще не успевшие распаковать свои чемоданы во Львове, уже сегодня начнут возвращаться в Киев. Но вот инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится. Скорее всего, инвесторы предпочтут инвестировать в страны, над которыми не проводятся столь жестокие эксперименты. Экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери. Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины

Альтернативы Минским соглашениям нет