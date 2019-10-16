Военная операция в Сирии: США перехватили турецкие истребители

Самолеты США осуществили перехват турецких истребителей в воздушном пространстве Сирии - сообщает агентство "Рейтерс". Известно, что Турецкие ВВС слишком близко подлетели к американским военным, которые располагаются в этой части страны. Им навстречу вылетел военный борт США. В итоге турецкая сторона покинула зону расположения американцев. Велась ли стрельба с обеих сторон, не уточняется.



