Военная поддержка НАТО продолжается: Франция поставит Киеву танки

Французское масло - в огонь украинского конфликта. Париж в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом сообщается в совместном коммюнике президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце. В заявлении отмечается: "В рамках НАТО Париж продолжает фокусироваться на немедленной поддержке Киева".