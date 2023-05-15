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Военная поддержка НАТО продолжается: Франция поставит Киеву танки
Французское масло - в огонь украинского конфликта. Париж в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом сообщается в совместном коммюнике президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце. В заявлении отмечается: "В рамках НАТО Париж продолжает фокусироваться на немедленной поддержке Киева".
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