Военная помощь Украине от США вновь под вопросом

Центральной темой для обсуждения остается Ближний Восток и для американских законодателей. На следующей неделе сенату предстоит провести голосование по пакетному запросу Байдена на помощь Украине, Израилю и на другие цели национальной безопасности. Однако, по мнению политиков, конгрессу США будет очень трудно одобрить помощь, основное препятствие - нынешняя политика Белого дома в отношении безопасности на южной границе США.



Более того, Washington Post пишет, внутри офиса Байдена произошел раскол во мнениях относительно палестино-израильского конфликта. Как утверждает издание, обеспокоенные сотрудники Белого дома запросили встречу с советниками Байдена, чтобы узнать, как американское правительство планирует снизить число жертв среди мирных жителей в секторе Газа на фоне эскалации конфликта.